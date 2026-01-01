Benguerra Island Lodge
Benguerra Island
Beschreibung
Einleitung
Benguerra Island ist ein exquisites Stück Paradies im Indischen Ozean, an dem die Zeit still zu stehen scheint. Vor der Küste Mosambiques, im Meeresschutzgebiet des Nationalparks Bazaruto, befindet sich dieses Inselrefugium in einer geschützten Lagune.
Lage
In der paradiesischen Umgebung der Bazaruto-Archipel, etwa 14 km vor der Küste Mosambiks im Indischen Ozean gelegen. Die Insel Benguerra ist für ihre unberührten Strände, kristallklares Wasser und reiche Unterwasserwelt bekannt, die ideale Bedingungen zum Schnorcheln, Tauchen und Angeln bieten. Die Lodge ist umgeben von üppiger Vegetation, Dünen und Süsswasser-Seen und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer. Dieser abgeschiedene Rückzugsort ist nur per Boot oder Helikopter erreichbar, was die Exklusivität und Ruhe dieses exotischen Paradieses unterstreicht.
Angebot
Diese exklusive Anlage ist harmonisch in die natürliche Umgebung eingebettet und geprägt von unberührten Stränden, türkisfarbenem Wasser und einer üppigen Vegetation. Das Restaurant und die Dhow-Bar sorgen für das leibliche Wohl. Die Lodge bietet einen Shop und zudem eine Vielzahl von Aktivitäten (teilweise gegen Gebühr) wie Bootsfahrten, Schnorchel- und Tauchausflüge, kulturelle Ausflüge und Spa-Behandlungen, um den Aufenthalt der Gäste so unvergesslich wie möglich zu gestalten.
Zimmer
Total 13 Zimmer, eine Reihe von 10 eleganten «Cabanas» und 2 «Casinhas» sowie eine exklusive Villa, die alle mit traditionellen Strohdächern ausgestattet sind. Alle sind geräumig und luxuriös ausgestattet, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Jedes Zimmer bietet einen spektakulären Ausblick auf das Meer oder die umliegende Natur und verfügt über moderne Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Minibar und grosszügige Badezimmer mit freistehenden Badewannen und Aussenduschen.
Die stilvolle Einrichtung kombiniert traditionelle Elemente mit modernen Designakzenten, was eine warme und einladende Atmosphäre schafft. Die private Veranda mit Pool und Hängeliege lädt zum Entspannen ein und ist der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang über dem Indischen Ozean zu geniessen.
Preis auf Anfrage
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