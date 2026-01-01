Total 13 Zimmer, eine Reihe von 10 eleganten «Cabanas» und 2 «Casinhas» sowie eine exklusive Villa, die alle mit traditionellen Strohdächern ausgestattet sind. Alle sind geräumig und luxuriös ausgestattet, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Jedes Zimmer bietet einen spektakulären Ausblick auf das Meer oder die umliegende Natur und verfügt über moderne Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Minibar und grosszügige Badezimmer mit freistehenden Badewannen und Aussenduschen.

Die stilvolle Einrichtung kombiniert traditionelle Elemente mit modernen Designakzenten, was eine warme und einladende Atmosphäre schafft. Die private Veranda mit Pool und Hängeliege lädt zum Entspannen ein und ist der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang über dem Indischen Ozean zu geniessen.