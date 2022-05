Familienferien Sansibar und Tansania

Die Big Five bei einer Buschwanderung mit Kindern beobachten

Die Big Five, so werden auf dem drittgrössten Erdteil Elefanten, Büffel, Leoparden, Nashörner und Löwen genannt. Diese mächtigen und prächtigen Tiere der Wildnis können Sie auf einer Safari mit Kindern entdecken. Ausser in Tansania leben die Grossen Fünf ebenfalls in Südafrika, Botswana, Kenia, Namibia und Simbabwe in der Savanne. Neben den grossen Säugetieren lassen sich bei einer Safari in Tansania auch riesige Herden von Antilopen und Gnus in der Serengeti beobachten. Je nach Vorliebe können Sie den schwarzen Kontinent von einem Geländewagen aus erkunden, oder Sie nehmen an einer der abenteuerlichen Buschwanderungen mit Kindern teil. Egal, für welche Option Sie sich entscheiden, ein erfahrener Guide begleitet Sie. Er zeigt den Reisenden, wie sie Spuren der wild lebenden Tiere erkennen und welche Namen die Vögel am blauen Himmel tragen.