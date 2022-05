Mana Pools & Lake Kariba

Der im Westen von Simbabwe gelegene Mana Pools Nationalpark gehört aufgrund seiner Einzigartigkeit zum UNESCO-Weltnaturerbe. Wenn es regnet, spielen sich in diesem Park faszinierende Szenen ab. Denn dann werden in der Region gelegene Becken überflutet, sodass ein riesiger See entsteht. Dieses Gewässer wiederum lockt etliche Wildtiere an, die Sie aus nächster Nähe beobachten können. Wenn Sie Zeuge eines der spektakulärsten Naturwunder Afrikas werden möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, damit diese Ihnen eine Reise in das Herz Afrikas zusammenstellen können.