Die im Nordosten von Namibia gelegene Zambezi Region beeindruckt durch eine tropische Vegetation der Extraklasse. Sie ist die Heimat vieler exotischer Tiere. Traditionelle Dörfer und schöne Naturmonumente wie die eindrucksvollen Popa Falls machen einen Ausflug in dieses Gebiet von Namibia zu einem traumhaften Erlebnis, das Sie nicht so schnell vergessen werden. Insbesondere die vielen Lodges vor Ort sind sehr einladend und bieten Ihnen alles, was gute Ferien ausmacht. Kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten, um schon bald in der Zambezi Region unterwegs zu sein.