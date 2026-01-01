Chobe Princess ab Kasane
Chobe Princess ab Kasane
Preis auf Anfrage
ab/bis Kasane
Highlights:
- Natur Pur
- spektakuläre Tierbeobachtungen Chobe Fluss
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kasane / Chobe River
Individuelle Anreise nach Kasane. Sie werden da abgeholt und auf dem Weg zum Schiff erleben Sie eine kurze Pirschfahrt. Danach beziehen Sie die Kabine auf der Chobe Princess.
2. Tag Chobe River
Erleben Sie die grandiose Natur und die faszinierende Tierwelt auf dem Chobe Fluss.
Erleben Sie die grandiose Natur und die faszinierende Tierwelt auf dem Chobe Fluss.
Sie können auch an einer der angebotenen Aktivitäten teilnehmen.
3. Tag Chobe River / Kasane
Heute folgt die Rückfahrt durch grandiose Landschaften zum Hafen. Danach erfolgt der Transfer zum Flughafen von Kasane.
Fluss-Safari 3 Tage ab / bis Kasane inkl.:
- - Reise mit der Chobe Princess
- - Übernachtungen in Luxury Suite XXXzimmer
- - Alle Mahlzeiten, Süssgetränke, Mineralwasser, Tee und Kaffee
- - Wein und Bier zu den Mahlzeiten und während den Tierbeobachtungen
- - Transfers vom Flughafen Kasane zum Schiff und retour
- - Tier- und Vogelbeobachtungen von Beibooten aus
- - Kulturelle Tour zu einem lokalen Dorf
- - Halbtagestour in den Chobe Nationalpark im 4x4 Fahrzeug
- - Möglichkeit zum Fischen währen der Saison
- - Anreise nach Kasane
- - Alkohol (ausser zu den Mahlzeiten und auf Tierbeobachtung)
- - Private Führer und zusätzliche Safari Aktivitäten
- - Visa Gebühren
- - Trinkgelder und persönliche Ausgaben
- Fluss-Safari 3 Tage ab / bis Kasane inkl.:
- - Reise mit der Chobe Princess in Luxury Suite
- - Mahlzeiten und Getränke
- - Transfers vom Flughafen Kasane zum Schiff und retour
- - Tier- und Vogelbeobachtungen sowie Ausflüge
- - Möglichkeit zum Fischen währen der Saison
- - Anreise nach Kasane
- - Alkohol (ausser zu den Mahlzeiten und auf Tierbeobachtung)
- - Private Führer und zusätzliche Safari Aktivitäten
- - Visa Gebühren
- - Trinkgelder und persönliche Ausgaben
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage