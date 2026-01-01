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Chobe Princess ab Kasane

Mit der Chobe Princess entlang des Ufers des Chobe Rivers auf Tierbeobachtungs-Tour gehen.

Für ein intimes Erlebnis wählen Sie eines der exklusiven Chobe Princess Safariboote. Die dreistöckigen Hausboote bewegen sich auf dem Chobe Fluss, gleich beim Eingang des Chobe Nationalparks. Das mittlere Deck und zugleich das Herzstück des Bootes verfügt über eine voll ausgestattete Bar, eine gemütliche Lounge um sich mit anderen Gästen auszutauschen und ein schön dekorierter Essbereich.

Auf dem Aussendeck befindet sich ein Planschpool, welcher an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung bietet. Dieses romantische Deck vermittelt am Abend ein Gefühl dem endlos funkelnden Sternenhimmel, dem afrikanischen Busch sowie dem von Nilpferden und Krokodilen bewohnten Fluss gleichermassen nahe zu sein. Auf dem unteren Deck liegen die 4-5 Kabinen, welche alle grosszügig gestaltet sind und über eine Klimaanlage und en-suite Badezimmer verfügen. Zu den zahlreichen Aktivitäten zählen Flusssafaris, Angelausflüge sowie der Besuch eines lokalen Dorfes.

Chobe Princess ab Kasane
Preis auf Anfrage
ab/bis Kasane
Highlights:
- Natur Pur
- spektakuläre Tierbeobachtungen Chobe Fluss
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Kasane / Chobe River

Individuelle Anreise nach Kasane. Sie werden da abgeholt und auf dem Weg zum Schiff erleben Sie eine kurze Pirschfahrt. Danach beziehen Sie die Kabine auf der Chobe Princess.

2. Tag Chobe River

Erleben Sie die grandiose Natur und die faszinierende Tierwelt auf dem Chobe Fluss.
Sie können auch an einer der angebotenen Aktivitäten teilnehmen.

3. Tag Chobe River / Kasane

Heute folgt die Rückfahrt durch grandiose Landschaften zum Hafen. Danach erfolgt der Transfer zum Flughafen von Kasane.

Fluss-Safari 3 Tage ab / bis Kasane inkl.:
  • - Reise mit der Chobe Princess
  • - Übernachtungen in Luxury Suite XXXzimmer
  • - Alle Mahlzeiten, Süssgetränke, Mineralwasser, Tee und Kaffee
  • - Wein und Bier zu den Mahlzeiten und während den Tierbeobachtungen
  • - Transfers vom Flughafen Kasane zum Schiff und retour
  • - Tier- und Vogelbeobachtungen von Beibooten aus
  • - Kulturelle Tour zu einem lokalen Dorf
  • - Halbtagestour in den Chobe Nationalpark im 4x4 Fahrzeug
  • - Möglichkeit zum Fischen währen der Saison
Nicht im Preis inbegriffen:
  • - Anreise nach Kasane
  • - Alkohol (ausser zu den Mahlzeiten und auf Tierbeobachtung)
  • - Private Führer und zusätzliche Safari Aktivitäten
  • - Visa Gebühren
  • - Trinkgelder und persönliche Ausgaben
  • Fluss-Safari 3 Tage ab / bis Kasane inkl.:
  • - Reise mit der Chobe Princess in Luxury Suite
  • - Mahlzeiten und Getränke
  • - Transfers vom Flughafen Kasane zum Schiff und retour
  • - Tier- und Vogelbeobachtungen sowie Ausflüge
  • - Möglichkeit zum Fischen währen der Saison
Nicht im Preis inbegriffen:
  • - Anreise nach Kasane
  • - Alkohol (ausser zu den Mahlzeiten und auf Tierbeobachtung)
  • - Private Führer und zusätzliche Safari Aktivitäten
  • - Visa Gebühren
  • - Trinkgelder und persönliche Ausgaben

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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