Chobe Princess ab Kasane

Mit der Chobe Princess entlang des Ufers des Chobe Rivers auf Tierbeobachtungs-Tour gehen.



Für ein intimes Erlebnis wählen Sie eines der exklusiven Chobe Princess Safariboote. Die dreistöckigen Hausboote bewegen sich auf dem Chobe Fluss, gleich beim Eingang des Chobe Nationalparks. Das mittlere Deck und zugleich das Herzstück des Bootes verfügt über eine voll ausgestattete Bar, eine gemütliche Lounge um sich mit anderen Gästen auszutauschen und ein schön dekorierter Essbereich.

Auf dem Aussendeck befindet sich ein Planschpool, welcher an heissen Tagen eine willkommene Abkühlung bietet. Dieses romantische Deck vermittelt am Abend ein Gefühl dem endlos funkelnden Sternenhimmel, dem afrikanischen Busch sowie dem von Nilpferden und Krokodilen bewohnten Fluss gleichermassen nahe zu sein. Auf dem unteren Deck liegen die 4-5 Kabinen, welche alle grosszügig gestaltet sind und über eine Klimaanlage und en-suite Badezimmer verfügen. Zu den zahlreichen Aktivitäten zählen Flusssafaris, Angelausflüge sowie der Besuch eines lokalen Dorfes.