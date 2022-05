Die Wüste übt seit jeher eine Faszination auf Menschen aus. In der lebensfeindlichen Umgebung verändert sich das Landschaftsbild aus Sand und Gestein ständig allein durch die Kraft des Windes. Eine Wanderung durch die Sahara ist eine inspirierende Erfahrung, bei welcher der Trubel der Städte und des Alltags hinter sich gelassen werden kann. Unsere Marokko Wüstenresorts sind die idealen Ausgangspunkte für Unternehmungen wie Kameltouren oder Entdeckungsfahrten mit dem Geländewagen. Dort können Sie den gastfreundlichen Service in Anspruch nehmen und die köstliche marokkanische Küche geniessen. Sie möchten auf Ihrer Marokko Rundreise einige Tage in der Wüste verbringen und mit Ausflügen in die Königsstädte oder nach Essouira kombinieren? In unserem Angebot finden auch Sie Ihre passende Unterkunft mit dem gewünschten Komfort. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise in die marokkanische Wüste.