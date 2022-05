Die Stadt Chefchaouen im Rif Gebirge in Marokkos ist eines der besonderen Highlights auf einer Rundreise durch Marokko. Die Häuserfassaden in der Altstadt sind durchweg in leuchtendem Blau gestrichen und die engen Gassen sind mit bunten Blumentopfen und rankenden Pflanzen geschmückt. Das verleiht der Stadt am Berg, die von ihren Bewohnern oft nur «Chaouen» genannt wird, ein einzigartiges Flair. Die kleine Oase vor den Toren der Sahara ist ein Domizil der Entspannung in Ihren Marokko Ferien. Sprechen Sie unsere Marokko Spezialisten für Unterkünfte und Aktivitäten in Chefchaouen gerne an.