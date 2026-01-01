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Fort Dauphin, Madagaskar

Fort Dauphin Resorts und Strandhotels

Ein Ort der Erholung

Traumhafte Sandstrände und eine tropische Vegetation machen Fort Dauphin zu einem Reiseziel, an dem Sie ein Höchstmass an Entspannung finden. Lassen Sie sich von der angenehmen Atmosphäre der Region in ihren Bann ziehen und geniessen Sie es in einer Gegend, die noch nicht vom Massentourismus erobert wurde, eine herrliche und unvergessliche Zeit. Im Umfeld von Fort Dauphin leben zahlreiche Lemuren, die Sie genauso wie Schildkröten und Krokodile im nahegelegenen Schutzgebiet Nahampoana beobachten können. Lassen Sie sich auf ein wundervolles Land ein und sprechen Sie noch heute mit unseren Spezialisten über Ihre nächsten Madagaskar Badeferien.

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Madagaskar Reisen

Ideal zum Ausspannen

Der am Mandrare Fluss gelegene Ort Fort Dauphin überzeugt nicht nur durch seine herausragende Lage direkt am Indischen Ozean, sondern auch durch einige sehr ansprechende Hotels. Fort Dauphins Hotels sind dafür bekannt, sehr luxuriös zu sein und auch anspruchsvolle Gäste zufriedenzustellen. Sehr empfehlenswert sind zum Beispiel das Fort Dauphin Mandrare Hotel Bakuba und die Famata Lodge. Einen guten Überblick wie atemberaubend die einzelnen Hotels gelegen sind, erhalten Sie vom Gipfel des imposanten Pic Saint Louis bei Fort Dauphin.

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