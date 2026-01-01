Fort Dauphin Resorts und Strandhotels
Ein Ort der Erholung
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Madagaskar Reisen
Ideal zum Ausspannen
Der am Mandrare Fluss gelegene Ort Fort Dauphin überzeugt nicht nur durch seine herausragende Lage direkt am Indischen Ozean, sondern auch durch einige sehr ansprechende Hotels. Fort Dauphins Hotels sind dafür bekannt, sehr luxuriös zu sein und auch anspruchsvolle Gäste zufriedenzustellen. Sehr empfehlenswert sind zum Beispiel das Fort Dauphin Mandrare Hotel Bakuba und die Famata Lodge. Einen guten Überblick wie atemberaubend die einzelnen Hotels gelegen sind, erhalten Sie vom Gipfel des imposanten Pic Saint Louis bei Fort Dauphin.
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