Kenia Flugsafaris: Savanne erleben

Luxus pur: Die Seele baumeln lassen

Safaris in Kenia hinterlassen meist recht deutliche Eindrücke: Es ist staubig und heiss, die Pisten und Strassen sind schlecht ausgebaut, die Tiere zeigen sich nicht oder blockieren die Strasse. Kenia Flugsafaris nehmen sich dagegen wie der pure Luxus aus! Sie werden auf geringer Höhe in komfortablen Maschinen genau dahin geflogen, wo die Tiere sind. Unabhängig von den Rumpelpisten überfliegen Sie die Nationalparks und haben beste Sicht auf jagende Löwen, grasende Zebraherden und Elefanten am Wasserloch. Sie lassen Ihre Tage in Luxus Lodges bei einem angenehmen Drink am Pool ausklingen und sind schon geduscht und frisch eingekleidet, bevor die Gäste vom Landtransfer überhaupt im Camp ankommen.

Komfortable Unterkünfte und hervorragend eingerichtete Camps

Natürlich sorgen in erster Linie Ihre Piloten mit viel Flugerfahrung technisch hervorragend ausgerüsteten Maschinen dafür, dass Ihr Aufenthalt zu einem tollen Erlebnis wird. Aber was wäre ein Urlaub ohne verlockende Mahlzeiten aus einheimischen Zutaten? Können Sie sich Kenia ohne landübliche Küche vorstellen? Selbstverständlich sind Ihre luxuriösen Lodges mit allem Komfort ausgestattet, den Sie sich wünschen. Kenia Flugsafaris führen Sie zu malerischsten Landschaften, den besten Lodges und den schönsten Parks! Natürlich kommt der Strand ebenfalls nicht zu kurz.