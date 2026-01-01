Best of Zambia ab Lusaka

1-3 . Tag Lower Zambezi Nationalpark Per Kleinflugzeug gelangen Sie zum Lower Zambezi Nationalpark. Nach Ankunft werden Sie von einem Mitarbeiter des Camps erwartet und per Strassentransfer zu Ihrer Unterkunft gefahren. Die nächsten 3 Nächte verbringen Sie im Chongwe River Camp. Das Camp liegt an der Grenze des Parks, direkt an der Mündung des Chongwe und Zambezi Flusses. Der Swimmingpool sorgt für eine angenehme Abkühlung. Zu den Aktivitäten gehören Safaris im offenen Safarifahrzeug, Buschwanderungen sowie Bootsfahrten auf dem Zambezi, wobei die grossen Elefantenherden beobachtet werden können. Zudem können Flussfahrten bei Sonnenuntergang, Kanufahrten und sogar Touren zum Fischen unternommen werden. Geniessen Sie gemütliche Stunden an der Feuerstelle sowie die köstlichen Mahlzeiten unter dem afrikanischen Sternenhimmel. Übernachtungen Chongwe River Camp o.ä.

4-5 . Tag South Luangwa Nationalpark Erneut wartet eine Morgenpirschfahrt und ein köstliches Frühstück auf Sie, bevor Sie per Kleinflugzeug in den South Luangwa Nationalpark weiterreisen. Die Unterkunft wurde so konzipiert, dass sie perfekt in die Natur integriert ist und den Gästen somit ein einmaliges Buscherlebnis bietet. Der South Luangwa Nationalpark befindet sich im Osten Zambias und gilt als eines der besten Gebiete für Tierbeobachtungen im Südlichen Afrika. Über 50 Säugetiere und mehr als 400 Vogelarten sind hier heimisch. Die Tage sind ausgefüllt mit spannenden Pirschfahrten und äusserst interessanten Buschwanderungen. Für entspannende Stunden am Nachmittag sorgt eine offene Lounge, von wo man die Tiere beobachten kann. Übernachtungen Luwi Camp o.ä.

6-7 . Tag South Luangwa Nationalpark Per Transfer im Safarifahrzeug gelangen Sie heute zum Mchenja Camp wo sie die nächsten zwei Nächte verbringen. Das Camp verbindet Luxus und Abenteuer und steht für ein authentisches Safarierlebnis. Mchenja liegt ebenfalls in einer äusserst tierreichen Region am Ufer des Luangwa Flusses, wo sich Hippos im kühlen Nass erfrischen und Elefanten ein Schlammbad nehmen. Die Aktivitäten bestehen aus ausgedehnten und spannenden Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug sowie interessanten Buschwanderungen. Nach der Safari können Sie sich im Swimmingpool mit fantastischem Ausblick abkühlen und die Tiere bei der Flussüberquerung beobachten. Ein Buschkino der besonderen Klasse. Übernachtungen Mchenja Camp o.ä.

8 . Tag Lusaka Erneut warten eine Morgenpirschfahrt und ein köstliches Frühstück auf Sie, bevor Sie per Kleinflugzeug zurück nach Lusaka fliegen.