Hôtel L'Iglesia
El Jadida
Beschreibung
Einleitung
Das kleine Juwel ist in der ehemaligen, portugiesischen Hauptfestung, welche zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, und in einer ehemaligen spanischen Kirche aus dem 19. Jahrhundert gelegen. Zum Hotel gehört ein TV-Raum, eine Bar in der ehemaligen Kirche, ein Massageraum und eine atemberaubende Terrasse. Das Frühstück können Sie im ehemaligen, amerikanischen Konsulat oder auf der Terrasse geniessen. Auch abends ist die Küche absolut empfehlenswert. Zum Fischerhafen von El Jadida ist es lediglich ein 2-minütiger Spaziergang. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die Zimmer liegen verteilt in der ehemaligen Kirche und dem amerikanischen Konsulat (ca. 100 m von der Kirche entfernt). Alle sind individuell und rustikal eingerichtet mit Möbeln aus den 1930er – 1950er Jahren, welche alle von marokkanischen Antiquitäten-Händlern stammen. Die Zimmer sind in folgende Kategorien aufgeteilt: Superior mit Doppel- oder zwei einzelne Betten, Superior Luxe mit Doppelbett und Badewanne und die Suite Luxe für bis zu 4 Personen.
ab CHF 110.– / pro Person
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