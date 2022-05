Destinationsinfos Afrika

Namibia Reisen

Das „Land der Gegensätze“ kann ganzjährig bereist werden. Die Trockenzeit von März bis Dezember ist für Tierbeobachtungen ideal. Doch hat auch die Regenzeit ihren Reiz, da die Vegetation üppiger ist und die Landschaften in ein saftiges Grün getaucht werden. In Namibia erwartet Sie eine vielfältige Tierwelt, immense Wüstenlandschaften und schöne Strände entlang des Atlantischen Ozeans. Namibia kann sehr gut mit mit dem Mietauto individuell erkundet werden.

Ein spezielles Erlebnis ist auch eine Safari im Damaraland zur Beobachtung der seltenen Wüstenelefanten. Die karge Landschaft des Damaralands übt eine grosse Faszination aus und wird bei Sonnenuntergang in ein spektakuläres Farbenspiel verwandelt. Zu den Highlights dieser Region gehört der Brandberg und die Felsmalereien von Twyelfontein, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehören. Die für namibische Verhältnisse grüne Zambezi-Region (ehemals Caprivi-Streifen) verbindet Namibia mit dem benachbarten Botswana und steht ebenfalls für ein faszinierendes Erlebnis einer Namibia Safari Reise.

Botswana Reisen

Botswana ist einzigartig und überwältigend – zu Lande, zu Wasser und aus der Luft. Entdecken Sie auf Botswana Reisen den grössten Schatz des Landes - unberührte und weitläufige Landschaften soweit das Auge reicht und ein faszinierender Tierartenreichtum. Eine Botswana Safari ist Abenteuerlust pur und bietet gleichzeitig luxuriöse Unterkünfte, wie zum Beispiel Botswana Lodges und feudale Zeltcamps. Das Land ist eine der überwältigendsten und spannendsten Destinationen für Reisen ins Südliche Afrika. Zu den Tieren, die man mit etwas Glück beobachten kann gehören Elefanten, Flusspferde und Gnus. Ebenso sind verschiedene Raubkatzen auf Beutejagd und erhalten von den weit über 1000 Pflanzenarten Schutz vor der prallen Sonne und Versteckmöglichkeiten.

Eine artenreiche Fauna mit faszinierenden Tierherden haben in den berühmten Nationalparks und Wildschutzgebieten Moremi, Savuti, Linyanti und Central Kalahari, Nxai Pan und Makgadikgadi ihr Zuhause. Zu den aussergewöhnlichen Reservaten zählt das Chobe-Gebiet. Der nach dem Fluss Chobe benannte Nationalpark ist der zweitgrösste Botswanas und gehört zu den schönsten Flüssen Afrikas. Sein gleichnamiger Nationalpark ist bekannt für eine der grössten Elefanten-Populationen der Welt.

In Kombination mit Botswana Reisen bieten sich die die Victoria Fälle im Norden an. Umringt von den Ländern Namibia, Zambia, Zimbabwe und Südafrika macht die Halbwüste Kalahari im Süden den grössten Teil von Botswana aus.

Wann ist die beste Reisezeit für Südliches Afrika Reisen?

Das Südliche Afrika lässt sich das ganze Jahr über bereisen. Aufgrund der geographischen und klimatischen Unterschiede gilt die Reisedestination ganzjährig als ein überaus vielversprechendes Ferienziel. Welche Reisezeit die beste ist, hängt davon ab, was Sie unternehmen und sehen möchten. Je nachdem ob Sie eine Safari, ausgiebige Wanderungen, Walbeobachtungen oder Städtetouren planen, eignen sich unterschiedliche klimatische Bedingungen. Beispielsweise ist September bis November die beste Reisezeit für Safaris in Zambia. Nach der Trockenzeit versammeln sich zahlreiche Tiere im Lower Zambezi, weil sie dort nach Wasser suchen. Auch die Monate April bis September sind durchaus empfehlenswert. Am besten bereisen Sie Botswana zwischen Juni und September, da dann das Wetter tagsüber angenehm ist und sich grosse Tierherden im Okavango Delta aufzufinden sind. Auch im nördlichen Südafrika mit dem Krüger Nationalpark und den privaten Game Reserves empfiehlt sich für die Wildbeobachtung Juni bis September, wenn es trocken und kühler ist. Nach Kapstadt und auf die Garden Route reisen Sie am besten im europäischen Herbst und Winter.

Um für die gewählten Destinationen im südlichen Afrika die ideale Reisezeit zu finden, beraten Sie die Spezialisten von knecht reisen gerne persönlich.

Wieso man eine Reise ins Südliche Afrika unternehmen sollte?

Weil der südlichste Teil des Afrikanischen Kontinents eine Vielzahl an faszinierenden Länder bietet, welche zudem bequem und ohne Jetlag erreichbar sind. Es gibt verschiedene Reisearten für Rundreisen im Südlichen Afrika: mit dem Mietwagen auf einer Selbstfahrertour, in einer geführten kleinen Reisegruppe oder eine privat geführte Rundreise. Flugsafaris sind bei Reisenden mit knappem Zeitplan sehr beliebt.

Wo bucht man Südliches Afrika Reisen?

Die Reisespezialisten von knecht reisen verfügen über ein grosses und professionelles Know-How, die auf eigenen Reiseerfahrungen basieren. Ihren Traumferien nach Botswana, Mozambique oder Namibia - um hier nur einige Länder zu nennen - steht demnach nichts mehr im Weg!