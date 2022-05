Panama Hotels

Inseln, lediglich so gross wie ein Tennisplatz

Ein wahres Paradies

Den Blick auf die unendlichen Weiten des Meeres finden Sie hier ohne Barrieren vor. Die Welt ist besonders in der Yandup Lodge noch in Ordnung. Laute Musik, Massentourismus und ein Geschäft nach dem anderen werden Sie hier garantiert nicht vorfinden. Sie hören lediglich das leise Plätschern des Wassers und etliche Inseln sind kaum grösser als ein Tennisplatz. Ferien in Panama garantieren sehr viel Erholung und Entspannung. Wenn Sie etwas Action und Abenteuer suchen, sollten Sie an einer geführten Wanderung teilnehmen. Der Dschungel ist sehr nah und mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite erleben Sie zahlreiche Highlights. Entlang der Mangrovenwälder werden beispielsweise immer wieder Fahrten mit einem Kanu angeboten. Wenn Sie auf der Suche nach dem Paradies sind, sind Sie in Panama an der richtigen Adresse!