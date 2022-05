Traumhafte Panama Reisen

UNESCO-Weltkulturerbe und einmalige Landschaften

Kultur und Tradition sind allgegenwärtig

Nach Panama Ferien fällt es allen schwer, das Land zu beschreiben, denn für die meisten passenden Wörter gibt es keine Superlative. Auf den Panama Rundreisen lohnt sich ein kurzer Aufenthalt in einer kleinen Kolonialstadt, um eine Agua de Pipa zu geniessen. Das ist der Saft der jungen grünen Kokosnuss. Trinken Sie ein Glas Seco con leche in Ihrem Hotel, das landestypische Mixgetränk aus weissem Rum mit kalter Milch und halten Sie die Eindrücke vom Tage fest. Bei lateinamerikanischer Musik stellen Sie auf den Panama Mietwagenrundreisen stets fest, dass es für Ferien in Panama genug Anlässe gibt. Sei es in der Natur und Kultur oder in dem überall spürbaren Glauben und der Leidenschaft für dieses Land.

Der Panama Kanal ist wie ein Wunder

Fahren Sie auf den Panama Mietwagenrundreisen zum weltbekannten Kanal, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Das ist eine unglaubliche Leistung der Technik. Wie viele Menschen vor Ihnen werden auch Sie aus dem Staunen nicht herauskommen. Es ist schon ein Ereignis, wenn die grossen Schiffe durch die Schleusen zentimetergenau gelotst werden. Nach der lebendigen modernen Hauptstadt von Panama bietet sich ein Besuch des Nationalpark Rio Chagres an. Hier folgen die Embera-Indianer noch ihrem ursprünglichen Leben.

Entspannte Panama Badeferien im Glanz der Sterne

In Panama gibt es eine Playa de Estrellas – übersetzt bedeutet das "ein Strand der Sterne". Damit ist eine spezielle Gattung von Seesternen gemeint, die bis an den Strand kommen und sehr farbenfroh sind. Dieses schöne Schauspiel der Natur und eine besonders reizvolle Sicht auf die Gestirne am Himmel können Sie auf den Robinson Inseln während einer Panama Rundreise geniessen.

Panama und das Unesco-Weltkulturerbe

Die Fachleute der Unesco haben schon vor vielen Jahren die Weltwunder von Panama besucht und eingestuft. Deshalb taucht Panama mehrmals in dieser Liste auf und das zeigt die geschichtliche und naturgeschichtliche Bedeutung dieses Landes in Zentralamerika auf. Unter das Welterbe fallen das historische Viertel mit dem Dom aus dem Jahr 1796 und die Ruinen der Altstadt in Panama City. Die Altstadt wurde einst vom berühmten Pirat Henry Morgan zerstört. Weiterhin sind die alten spanischen Festungen San Lorenzo und Portobelo an der karibischen Küste aufgeführt.

Jaguar, Puma und viele Affen werden Sie im weitläufigen Nationalpark Darién mit seinem Regenwald in Staunen versetzen. Auch die bezaubernde Insel Coiba in den marinen Schutzgebieten des Coiba Nationalpark sind auf einer Panama Reise ein wichtiges und interessantes Ziel. Unsere Panama Spezialisten beraten Sie gerne.