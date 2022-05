Abenteuer auf dem Panama Kanal

Naturwunder und Kontakt zur indigenen Embera Gemeinschaft

Östlich des Panamakanals liegt der Nationalpark Soberania mit seiner üppig-grünen Urwaldvegetation. Hier wachsen mehr als 1'300 Pflanzenarten. Wer auf einer Rundreise im Dschungel übernachtet, kann den Zauber des tropischen Waldes mit allen Sinnen spüren. Die hier lebenden Affen, wie Panama-Nachtaffen, Kapuzineraffen und Mantelbrüllaffen, sind eher zu hören als zu sehen. Auch Weisswedelhirsche, Halsbandpekaris, Faultiere, Nasenbären und Gürteltiere sowie Jaguar, Ozelot und Graufuchs kommen hier vor. Die 17 Kilometer lange Pipeline-Strasse zählt unter Kennern zu den weltbesten Orten für Vogelbeobachtungen.

Das Dorf der Embera-Indianer liegt am Charges-Fluss inmitten des Urwalds. Sie leben noch sehr ursprünglich. Gern zeigen sie ihre traditionellen Musikinstrumente und die Tänze in traditioneller Kleidung. So unterstützt sie der Kontakt mit Touristen auf Panama Reisen bei der Bewahrung ihrer Traditionen.