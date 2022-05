Nützliche Panama Reiseinformationen

Die Temperaturen in Panama variieren das Jahr über kaum. Es herrscht ein tropisches Klima mit Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad Celsius. In den Abend- und Nachtstunden sinken die Temperaturen kaum unter 25 Grad Celsius. In den höheren Regionen ist es selbstverständlich etwas kühler. Unsere Reisespezialisten empfehlen einen Aufenthalt in den Monaten Dezember und Januar.