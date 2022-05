Robinson Inseln Reisen

Tropische Temperaturen, feiner Sandstrand und azurblaues Meer – darauf freuen sich Reisende, die in Zentralamerika auf Ferien gehen. Die Robinson Inseln haben noch mehr zu bieten als nur Sonne, Strand und angenehme Wassertemperaturen: einen traumhaften Sternenhimmel bei Nacht! An kaum einem anderen Ort der Erde funkeln die Himmelslichter so hell wie hier. Der Playa de Estrellas, was übersetzt Strand der Sterne heisst, liegt am Ende Panamas auf der Isla Colon. Reisende müssen nicht bis in die Nachtstunden warten, um hier die leuchtenden Himmelskörper zu beobachten. In dem seichten und klaren Wasser im Nordwesten der Insel leben Hunderte von Seesternen, die nicht nur Familien mit Kindern anlocken. Die bunten, etwa handgrossen Meeresbewohner können vom Ufer aus sehr gut beobachtet werden und sind ein Highlight jeder Badeferien auf den Inseln vor Panama. Unsere Panama Spezialisten kennen die schönsten Orte des Landes und beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.