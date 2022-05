Wenn Sie in dem wunderschönen Land Nicaragua unterwegs sind, bietet es sich an, auch einmal einen Abstecher in die Nachbarländer zu planen. Geführte Rundreisen, die Sie auch nach Honduras in die Maya-Stadt Copán bringen und nach Antigua in Guatemala führen, zeigen Ihnen die ganze Schönheit und Vielfalt Zentralamerikas. Ergänzen Sie Ihre Nicaragua Rundreisen um eine Besichtigung der Vulkane in Costa Rica und einen Tag im dichten Regenwald von El Salvador! Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und erleben Sie schon bald die schönsten Länder Zentralamerikas hautnah im Rahmen einer länderübergreifenden Nicaragua Rundreise!