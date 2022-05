Nicaragua Rundreisen

Nicaragua Reisen führen Sie in ein Land, das noch immer so etwas wie ein Geheimtipp ist. Zum Glück möchte man sagen, denn so haben Sie die Möglichkeit, das schöne Land in seiner ganzen Authentizität und Ursprünglichkeit zu erleben. Geniessen Sie auf geführten Rundreisen die atemberaubenden Naturschönheiten und kulturellen Highlights von Nicaragua. Bei einem Bummel durch die kleinen Gassen von León oder Granada mit ihren zahlreichen hübsch restaurierten Klöstern und Kirchen erschliesst sich Ihnen der koloniale Charme dieser bezaubernden Städte am besten. Aber Nicaragua hat noch viel mehr zu bieten! Nehmen Sie Kontakt zu unseren kompetenten Spezialisten auf. Sie freuen sich darauf, Ihnen eine massgeschneiderte Reise ganz nach Ihrem Geschmack zusammenzustellen.