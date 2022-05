Nicaragua Hotels

Sie möchten die Karibik in ihrem Ursprung erleben? Dann sollten Sie Ferien in Little Corn machen. Hier kennt jeder jeden und daher sprechen sich die Einwohner allesamt mit dem Vornamen an. Massentourismus werden Sie hier garantiert nicht vorfinden! Sie dürfen sich auf palmengesäumte Sandstrände, freundliche und gelassene Menschen und natürlich auf komfortable Hotels freuen. Geniessen Sie die Ruhe und lehnen Sie sich entspannt zurück. Mit einem frischen Cocktail und einem guten Buch in der Hand beobachten Sie den Sonnenuntergang. Direkt vor der Haustüre finden Sie einzigartige und wunderschöne Korallenriffe. Bei einem Tauchgang treffen Sie mit Sicherheit auf Ammenhaie und Rochen. In Little Corn werden auch Sie sich sofort wie im Paradies fühlen! Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten für Ferien in Nicaragua nach aktuellen Angeboten.