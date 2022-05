Nicaragua Badeferien

Die herrlichen Strände Nicaraguas gehören zu den schönsten in Mittelamerika und beeindrucken häufig durch ihre Weitläufigkeit. Egal, ob Sie Ihre Nicaragua Rundreise an der Pazifikküste oder in dem der Karibik zugewandten Teil des Landes beginnen, die traumhaften Sandstrände werden Sie begeistern. Die Strände von Nicaragua üben aber nicht nur tagsüber eine einzigartige Faszination aus, da man dann an ihnen baden kann, sondern auch abends, wenn die Sonne untergeht. Denn sowohl Einheimische als auch Besucher lieben es, die Sonnenuntergänge an einem schönen Strand zu verfolgen. Am entspanntesten funktioniert dies, wenn Sie eine der zahlreichen Strandbars aufsuchen und dort mit einem leckeren Drink in der Hand das Schauspiel der untergehenden Sonne verfolgen. In manchen Orten, wie in San Juan del Sur, wird die Beobachtung der Sonnenuntergänge regelrecht zelebriert und ist ein festes Ritual, welches jeden Abend etliche Menschen begeistert. Lassen Sie den grauen Alltag hinter sich und sprechen Sie noch heute mit unseren Spezialisten, um schon bald an einem der Strände Nicaraguas zu liegen.