Mexiko Tauchen

Tauchen im Süsswasser: Die Cenoten laden ein!

Yucatán ist als Tauchrevier bekannt. Denn auf der Halbinsel (oder eher in der Halbinsel) haben sich tiefe Süsswasserbecken mit sehr steilen Wänden gebildet. Diese Becken entstanden, weil die Decken einbrachen. Etwa achtzig solcher Höhlensysteme kennt man heute am Rand des Cancan-Tulúm-Korridors. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Mexiko Badeferien auf der Halbinsel Yucatán nach Ihren Wünschen zusammen: Sie finden hier das mit 18 Kilometern Länge grösste Unterwasser-Höhlensystem weltweit. Mexiko Ferien werden hier zum Abenteuer, dank eines Mix aus erholsamem Mexiko Urlaub am Strand und anspruchsvollen Tauchgängen.

Im Süden der Halbinsel befindet sich der Xcalak Reef Nationalpark. Etwa 32 Seemeilen vor Xcalak befindet sich das grösste Atoll in der nördlichen Hemisphäre. Rifftauchen muss nicht im pazifischen Ozean stattfinden, denn vor Xcalak wartet das zweitgrösste Barriere-Riff der Welt darauf, von Ihnen erkundet zu werden! Ammen- und Schwarzspitzenriffhaie tummeln sich am Riff genauso wie Rochen und Langusten, Barrakudas und Kaiserfische. 16 der hier liegenden 200 Wracks dürfen betaucht werden. Hier, in der unmittelbaren Nähe des Banco Chinchorro Bioreservats warten einsame Sandstrände und Buchten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Unter unseren Spezialisten für Mexiko Reisen gilt das fast als Geheimtipp, denn das kleine Fischerdorf Xcalak ist absolut authentisch.