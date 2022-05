Mexiko Mietwagenrundreisen

Mexiko Reisen

Durch die Heimat der Götter

Die Metropole Mexiko City sollten Sie sich bei einer Mietwagenrundreise keinesfalls entgehen lassen. Zumeist ist die Millionenmetropole der Ausgangspunkt einer jeden Rundreise durch das Land. Indianerkulturen und natürlich eine bunte und aufregende Natur werden Sie sofort in ihren Bann ziehen. Tauchen Sie ein in eine fast vergessene Welt und erkunden Sie das Land mit einem eigenen Mietauto. Mietwagentouren durch Mexiko sind beliebter denn je! In Chichén Itzá lernen Sie die Kukulcán-Pyramide mit eigenen Augen kennen. Trotz der zum Teil sehr hohen Temperaturen lohnt sich ein solcher Abstecher. Die grossen Rinderherden warten im Hochland von Oaxaca auf Sie. Abkühlung werden Sie anschliessend an den Wasserfällen von Agua Azul vorfinden.