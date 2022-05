Nach Mexiko mit Kindern

Badeferien in Mexiko sind nicht nur aufgrund der langen weissen Strände ein echter Klassiker unter den Traumurlauben, sondern auch der Kultur wegen. Denn die mexikanische Lust am Leben überträgt sich sofort und lässt die Reisenden nicht mehr los. Das gilt nicht nur für Erwachsene und Paare, sondern auch für ganze Familien. Familienferien in Mexiko sind eine Mischung aus Urlaub und Abenteuer. Denn Strandtage und Ausflüge zu den historischen Stätten können sich problemlos abwechseln. Mexiko ist ein sehr kinderfreundliches Land. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass in der mexikanischen Kultur die Kinder in den Familien deutlich im Mittelpunkt stehen und immer dabei sind. Mit der Familie nach Mexiko zu reisen ist heute zum Glück angenehmer und einfacher als jemals zuvor. Dabei lohnt es sich noch mehr, einen Experten zu Rate zu ziehen und die Mexiko Ferien zusammen zu planen.