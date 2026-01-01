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Pico Bonito Nationalpark, Honduras

Pico Bonito Nationalpark

Der Pico Bonito Nationalpark liegt an der Karibikküste im Norden von Honduras, unweit der Hafenstadt La Ceiba. Er schützt einen der eindrücklichsten Regenwälder Zentralamerikas: Steil erheben sich die dicht bewaldeten Berge der Cordillera Nombre de Dios über die Küstenebene, durchzogen von klaren Flüssen, Schluchten und Wasserfällen.

Besucher erwartet eine aussergewöhnliche Artenvielfalt. Auf Wanderungen durch den tropischen Wald lassen sich mit etwas Glück Tukane, Kolibris, Affen und unzählige Schmetterlinge beobachten; geführte Touren führen zu Aussichtspunkten und zu Badestellen an Dschungelflüssen. Der Río Cangrejal am Rand des Parks gilt zudem als beliebtes Ziel für Wildwasser-Abenteuer.

Die Region eignet sich für Naturliebhaber, Vogelbeobachter und aktive Reisende, die den Regenwald hautnah erleben möchten – und lässt sich gut mit Badeferien auf den vorgelagerten Bay Islands kombinieren. Das Klima ist tropisch feucht; Regenschauer gehören im Regenwald das ganze Jahr über dazu, am regenreichsten sind in der Regel die Monate gegen Ende des Jahres. Unsere Zentralamerika-Spezialisten beraten Sie gerne zu Lodge-Aufenthalten am Parkrand und zur idealen Reiseroute durch Honduras.

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