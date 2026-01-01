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    San Pedro, Guatemala

Guatemala Rundreisen vom Spezialisten

Die Schönheit des ganzen Landes erfassen

Um die verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen Guatemalas kennenzulernen, sind geführte Rundreisen ideal. Lassen Sie sich von gut informierten einheimischen Reiseleitern so herrliche Orte wie die Kolonialstadt Antigua oder die im Dschungel des Landes befindlichen Maya-Stätten zeigen und geniessen Sie es, von Fachwissen aus erster Hand zu profitieren. Egal, ob Sie in erster Linie die Strände Guatemalas kennenlernen möchten oder eher an der Kultur des Landes interessiert sind, Guatemala Rundreisen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich Ihre individuellen Wünsche zu erfüllen. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Ihr persönliches Angebot.

Icon map8 Tage
Gruppenreise Höhepunkte Guatemalas
ab CHF 2300.– / pro Person
ab/bis Guatemala City
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map12 Tage
Privatreise Guatemala und Copán
Preis auf Anfrage
Highlights: Besuch bei den Hochlandindios , Lokales Textilhandwerk, Tropische Tierwelt, Kulturelle Schätze ,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map8 Tage
Privatreise Höhepunkte Guatemalas
Preis auf Anfrage
ab/bis Guatemala City
Highlights: Kulturelle Highlights, Einblick in landwirtschaftliche Erzeugnisse,, Lokales Handwerk, Aktive Vulkane
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map12 Tage
Zubucherreise Guatemala und Copán
ab CHF 3530.– / pro Person
ab/bis Guatemala City
Highlights: Besuch bei den Hochlandindios, Lokales Textilhandwerk, Tropische Tierwelt, Kulturelle Schätze, Abstecher...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte

Kolonialstädte

Guatemala hat vieles zu bieten, darunter auch die wunderschönen Kolonialstädte

Maya Kultur

Wandern Sie auf den Spuren der Mayas

Natur in Guatemala

Mit unseren Reisen tauchen Sie in die einzigartige Natur Guatemalas ein

Reiseinformationen

Damit die Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, finden Sie hier alle wichtigen Reiseinformationen

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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