Guatemala Rundreisen vom Spezialisten
Die Schönheit des ganzen Landes erfassen
Gruppenreise Höhepunkte Guatemalas
ab CHF 2300.– / pro Person
ab/bis Guatemala City
Highlights:
8 Tage / 7 Nächte
Privatreise Guatemala und Copán
Preis auf Anfrage
Highlights: Besuch bei den Hochlandindios , Lokales Textilhandwerk, Tropische Tierwelt, Kulturelle Schätze ,...
12 Tage / 11 Nächte
Privatreise Höhepunkte Guatemalas
Preis auf Anfrage
ab/bis Guatemala City
Highlights: Kulturelle Highlights, Einblick in landwirtschaftliche Erzeugnisse,, Lokales Handwerk, Aktive Vulkane
8 Tage / 7 Nächte
Zubucherreise Guatemala und Copán
ab CHF 3530.– / pro Person
ab/bis Guatemala City
Highlights: Besuch bei den Hochlandindios, Lokales Textilhandwerk, Tropische Tierwelt, Kulturelle Schätze, Abstecher...
12 Tage / 11 Nächte
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