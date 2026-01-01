Guatemala Rundreisen vom Spezialisten
Ferien auf den Spuren der Maya-Kultur
Spannende Funde und verborgene Geheimnisse
Die geheimnissvolle Welt der Maya
Forscherteams aus aller Welt kommen nach Guatemala, um die Geheimnisse der Maya zu entschlüsseln. Manche Hieroglyphen konnten entziffert werden und trotzdem bleibt uns noch vieles aus der Maya-Kultur verborgen. Eine ortskundige Reiseleitung lässt Sie auf geführten Rundreisen teilhaben an der geheimnisvollen Welt der Maya und Guatemalas. Mystisch wird es im Tikal Nationalpark, wenn die „Stunde des Jaguars“ zwischen Tag und Nacht schlägt. Dann heben sich die alten Pyramiden geisterhaft von dem dunklen Wald ab, Fledermäuse erwachen und Nebelfetzen wabern von den Bergen herunter.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen