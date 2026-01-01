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    Tikal, Guatemala

Guatemala Rundreisen vom Spezialisten

Ferien auf den Spuren der Maya-Kultur

Die geheimnisvolle Götterwelt der Maya beherrscht noch immer die Erzählungen der Nachfahren. Geschichten und Legenden werden von Generation zu Generation weitergegeben. Erleben Sie auf Ihren Guatemala Reisen, wie wach und lebendig die Riten und Mythen der versunkenen Hochkultur im Land der Maya auch in der heutigen Zeit noch sind. Sterne, Erde und Zeit sind die bestimmenden Faktoren, die ihnen die Götter vorgegeben haben und von aussergewöhnlichen Astronomen in das Leben eingewebt wurden.

Hochbegabte Architekten schufen Bauten, die uns in den Ruinenstädten im Urwald grosse Rätsel aufgeben. Lassen Sie sich bei Ihrer Reiseplanung von unseren Spezialisten kompetent beraten.

Guatemala Rundreisen
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Guatemala länderübergreifend
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Spannende Funde und verborgene Geheimnisse

Die geheimnissvolle Welt der Maya

Forscherteams aus aller Welt kommen nach Guatemala, um die Geheimnisse der Maya zu entschlüsseln. Manche Hieroglyphen konnten entziffert werden und trotzdem bleibt uns noch vieles aus der Maya-Kultur verborgen. Eine ortskundige Reiseleitung lässt Sie auf geführten Rundreisen teilhaben an der geheimnisvollen Welt der Maya und Guatemalas. Mystisch wird es im Tikal Nationalpark, wenn die „Stunde des Jaguars“ zwischen Tag und Nacht schlägt. Dann heben sich die alten Pyramiden geisterhaft von dem dunklen Wald ab, Fledermäuse erwachen und Nebelfetzen wabern von den Bergen herunter.

Kolonialstädte

Guatemala hat vieles zu bieten, darunter auch die wunderschönen Kolonialstädte

Maya Kultur

Wandern Sie auf den Spuren der Mayas

Natur in Guatemala

Mit unseren Reisen tauchen Sie in die einzigartige Natur Guatemalas ein

Reiseinformationen

Damit die Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, finden Sie hier alle wichtigen Reiseinformationen

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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