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    Toliman-Vulkan, Guatemala

Guatemala Hotels vom Spezialisten

Der Zauber einer uralten Kultur

Unsere ausgewählten Hotels in Guatemala befinden sich an den schönsten Destinationen des Landes und sind so der ideale Ausgangspunkt für spannende Ausflüge. Bunte Märkte, hübsche Kolonialstädte und vor allem die einzigartigen Relikte der Mayakultur machen eine Reise in das mittelamerikanische Land zu einem faszinierenden Erlebnis. Guatemala City verfügt über wichtige Museen, eindrucksvolle Kirchen und andere Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch lohnen. Bei einem Besuch der Pyramiden von Tikal tauchen Sie in vergangene Zeiten ein und erhalten einen Einblick in die Hochkultur der Maya.

Entspannung pur verheisst ein Aufenthalt im wunderschön auf einer Insel im Petén-Itzá-See gelegenen Flores. Ganz egal, ob Ihnen auf Guatemala Reisen der Sinn nach Erholung, Kultur oder Natur steht, unsere freundlichen Zentralamerika Spezialisten stellen Ihnen gern eine auf Ihre ganz persönlichen Wünsche abgestimmte Guatemala Reise zusammen.

Hotels nach Regionen

Antigua

Flores

Guatemala City

Panajachel

Tikal

Ankommen, einchecken, wohlfühlen

Das Hotelangebot Guatemalas

Alle Hotels, die Sie auf Ihren Guatemala Rundreisen besuchen werden, zeichnen sich durch eine hervorragende Ausstattung, ein mit viel Liebe zum Detail gestaltetes Interieur und hervorragenden Service aus. Was könnte schöner sein, als sich nach einem ereignisreichen Tag im Whirlpool, am Pool oder in der Sauna Ihres Hotels zu entspannen und im Restaurant die lokale Küche zu geniessen? Ein grosser Garten, Massagen und diverse Sportangebote gehören in vielen Hotels mit zum Standard. So geniessen Sie während Ihrer Guatemala Ferien Erholung in einem exotischen Ambiente, das Ihnen einzigartige Kultur- und Naturerlebnisse gleichermassen beschert.

Kolonialstädte

Guatemala hat vieles zu bieten, darunter auch die wunderschönen Kolonialstädte

Maya Kultur

Wandern Sie auf den Spuren der Mayas

Natur in Guatemala

Mit unseren Reisen tauchen Sie in die einzigartige Natur Guatemalas ein

Reiseinformationen

Damit die Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, finden Sie hier alle wichtigen Reiseinformationen

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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