Guatemala Hotels vom Spezialisten
Der Zauber einer uralten Kultur
Ankommen, einchecken, wohlfühlen
Das Hotelangebot Guatemalas
Alle Hotels, die Sie auf Ihren Guatemala Rundreisen besuchen werden, zeichnen sich durch eine hervorragende Ausstattung, ein mit viel Liebe zum Detail gestaltetes Interieur und hervorragenden Service aus. Was könnte schöner sein, als sich nach einem ereignisreichen Tag im Whirlpool, am Pool oder in der Sauna Ihres Hotels zu entspannen und im Restaurant die lokale Küche zu geniessen? Ein grosser Garten, Massagen und diverse Sportangebote gehören in vielen Hotels mit zum Standard. So geniessen Sie während Ihrer Guatemala Ferien Erholung in einem exotischen Ambiente, das Ihnen einzigartige Kultur- und Naturerlebnisse gleichermassen beschert.
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