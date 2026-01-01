Guatemala Naturerlebnisse
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Guatemalas Flora und Fauna
Guatemala Reisen – ein Traumziel für Geniesser
Ein besonders schöner Ort, durch den die Vielfalt Guatemalas deutlich wird, ist der Tikal Nationalpark. In diesem wunderschönen Gebiet können Sie nämlich eindrucksvolle Maya-Stätten bestaunen und gleichzeitig in einer berauschenden Natur wandeln. Zahlreiche Vögel und seltene Säugetiere wie Jaguare und Pumas sorgen dafür, dass dieser von vielen Orchideen geprägte Park einen wundervollen Rahmen für ausgedehnte Spaziergänge bietet. Vor allem die vielen in der Region beheimateten Papageien machen eine Wanderung durch das Gebiet zu einem spektakulären Erlebnis, bei dem Sie von vielen verschiedenen Tieren lautstark begrüsst werden.
Das Maya-Biosphären-Reservat, ein Ort der Vielfalt
Nahe der Grenze zu Mexiko, im Norden Guatemalas, finden Sie den eindrucksvollen Nationalpark Sierra del Lacandón, in dem Sie viele geschützte Arten bestaunen können. Im Landesinneren von Guatemala erwarten Sie mächtige Vulkankrater, die Guatemala Ferien zu einem abwechslungsreichen Erlebnis machen. Einer der eindrucksvollsten Orte dieser Region ist zweifellos der imposante Vulkan Pacaya. Diesen herrlichen Ort können Sie von der historischen Stadt Antigua aus gut erreichen und sich über einmalige Aussichten vom Kraterrand auf das im Inneren des Vulkans wütende Feuer freuen.
Einzigartige Naturräume entdecken
Um den vielen Naturschönheiten des Landes sehr nahe zu kommen, ist Trekking in Guatemala ein empfehlenswertes Erlebnis. Insbesondere Touren zu verschiedenen Vulkankratern sind sehr beliebt, da Sie auf diesen Ausflügen mit herrlichen Ausblicken für die Strapazen des Aufstiegs entschädigt werden. Eine Route, die Sie sowohl durch eine atemberaubende Landschaft führt als auch zu den Ruinen der Mayakultur, ist der sagenumwobene Maya Trek, der exemplarisch für die Vielfalt Guatemalas ist.
Dieses Gebiet von Guatemala hat sehr viel zu bieten, weswegen es auch als eine der Gegenden Zentralamerikas gilt, die Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie die Kultur der Region kennenlernen möchten. Abgerundet wird diese atemberaubende Tour durch einen aufregenden Besuch der legendären Fledermaushöhlen vor Ort, welche sehr beeindruckend sind.
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