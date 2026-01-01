Guatemalas Maya Kultur Reisen vom Spezialisten
Denkmal an vergangene Zeit
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Die eindrucksvollsten Kultstätten der Mayas
Guatemala Reisen – eine fremde Kultur kennenlernen
Leuchtende Farben und harmonische Muster prägen die Maya Kultur, deren Lebendigkeit Sie heutzutage am besten auf den quirligen Märkten der Region nachempfinden können. Guatemalas Maya Kultur ist inzwischen tief in der Gesellschaft des Landes verwurzelt, was Guatemala so schillernden Persönlichkeiten wie Rigoberta Menchu verdankt, die einst sogar mit dem Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen um die Eingliederung der Mayas in die Gesellschaft Guatemalas ausgezeichnet wurde. Die sehr interessante Kultur der Mayas ist einer der bedeutendsten Aspekte der Geschichte Guatemalas, dem Sie während Ihrer Guatemala Ferien viel Raum geben sollten.
Imposante Maya Städte prägen Guatemala bis heute
Von den vielen gut erhaltenen Siedlungen und Kultstätten der Mayas ist neben der im Nachbarstaat Honduras gelegenen Stadt Copan vor allem die riesige Mayasiedlung Tikal bemerkenswert. Diese im Norden von Guatemala gelegene Stätte ist so eindrucksvoll, dass Sie auf keiner Guatemala Rundreise fehlen sollte. Spektakuläre Stufentempel und so herrliche Orte wie der wunderschöne Tempel des grossen Jaguar sorgen dafür, dass eine Besichtigung dieser einzigartigen Kultstätte ein wahres Vergnügen ist. Die prunkvollen Paläste und Tempel zeugen von einer sehr einflussreichen Kultur, deren sehr schneller Niedergang bis heute ein ungelöstes Rätsel ist.
Ein Besuch dieses Ortes ist aber nicht nur wegen der dort anzutreffenden Bauwerke sehr lohnend, sondern auch wegen der umliegenden Natur ein grossartiges Erlebnis.
Beeindruckend, kurzweilig und schön – Guatemala Reisen
Schon die Fahrt zu der grössten und eindrucksvollsten Mayastadt Guatemalas ist eine aufregende Erfahrung. Denn die schnurgerade Strasse, die dorthin führt, durchschneidet einen atemberaubend schönen Dschungel, der bisher kaum erforscht wurde und in dem viele wilde Tiere leben. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass Sie während der Besichtigung der Ruinen häufig auf umherstreifende Nasenbären und Affen treffen. Die 45 Meter hohe Hauptpyramide der Anlage verschafft Ihnen einen Einblick, wie bedeutend diese Siedlung, in der bis zu 100'000 Menschen lebten, einst war.
Ein weiterer Ort in Guatemala, an dem Sie faszinierende Einblicke in den Alltag der Mays bekommen, ist Yaxha, welches als wahrer Geheimtipp gilt.
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