Guatemalas Maya Kultur Reisen vom Spezialisten

Die einstige Hochkultur der Mayas ist in Guatemala allgegenwärtig. Dank der imposanten Maya Stätten, die meistens auch landschaftlich reizvoll gelegen sind, ist es ein wahres Vergnügen, diesen kulturell interessanten Aspekt der Geschichte Guatemalas hautnah zu erleben. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Maya Kultur überraschen und besuchen Sie einige Maya Hochburgen, die Ihnen das Leben der Maya auf eine eindrucksvolle Art und Weise näherbringen. Guatemalas Pyramiden, die oftmals mitten im Dschungel des Landes liegen, verdeutlichen sehr anschaulich, wie hoch entwickelt die Kultur der Mayas einst war.

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