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Maya Ruine in Guatemala

Guatemala Rundreisen

Ferien in Guatemala und seinen Nachbarn

Ihre Rundreise zu den Schätzen der Maya führt Sie in die Mitte des amerikanischen Kontinents. Sowohl kulturell als auch landschaftlich erwarten Sie hier absolute Highlights. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne über die interessantesten Kombinationen, damit Ihre Reise unvergesslich wird. Trotz weltbekannter Maya-Stätten ist Guatemala touristisch ein Geheimtipp. Seine authentischen Indianermärkte, die rauchenden Vulkane und paradiesischen Strände sind einzigartig. Kombinieren Sie Guatemala mit den Nachbarländern Costa Rica, El Salvador und Honduras und erleben Sie ein Füllhorn an hochinteressanter Kultur und Landschaft.

Icon map14 Tage
Privatreise Märkte, Mayas und Vulkane
ab CHF 5130.– / pro Person
ab Guatemala City bis Managua
Highlights: Chichicastenango Markt, Copán Ruinen, Somoto Canyon, Granada & Vulkan Masaya
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map14 Tage
Zubucherreise Märkte, Mayas und Vulkane
Preis auf Anfrage
ab Guatemala City bis Managua
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte

Kolonialstädte

Guatemala hat vieles zu bieten, darunter auch die wunderschönen Kolonialstädte

Maya Kultur

Wandern Sie auf den Spuren der Mayas

Natur in Guatemala

Mit unseren Reisen tauchen Sie in die einzigartige Natur Guatemalas ein

Reiseinformationen

Damit die Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, finden Sie hier alle wichtigen Reiseinformationen

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