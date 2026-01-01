Guatemala Rundreisen
Ferien in Guatemala und seinen Nachbarn
Privatreise Märkte, Mayas und Vulkane
ab CHF 5130.– / pro Person
ab Guatemala City bis Managua
Highlights: Chichicastenango Markt, Copán Ruinen, Somoto Canyon, Granada & Vulkan Masaya
14 Tage / 13 Nächte
Zubucherreise Märkte, Mayas und Vulkane
Preis auf Anfrage
ab Guatemala City bis Managua
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte
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