Ihre Rundreise zu den Schätzen der Maya führt Sie in die Mitte des amerikanischen Kontinents. Sowohl kulturell als auch landschaftlich erwarten Sie hier absolute Highlights. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne über die interessantesten Kombinationen, damit Ihre Reise unvergesslich wird. Trotz weltbekannter Maya-Stätten ist Guatemala touristisch ein Geheimtipp. Seine authentischen Indianermärkte, die rauchenden Vulkane und paradiesischen Strände sind einzigartig. Kombinieren Sie Guatemala mit den Nachbarländern Costa Rica, El Salvador und Honduras und erleben Sie ein Füllhorn an hochinteressanter Kultur und Landschaft.