Privatreise Guatemala und Copán ab Guatemala City

1 . Tag Guatemala City Individuelle Ankunft und Transfer ins Hotel.

2 . Tag Guatemala City – Antigua Am Morgen Stadtrundfahrt durch Guatemala City. Sie besichtigen unter anderem den Hauptplatz, den Palacio Nacional und die Kathedrale. Anschliessend Fahrt nach Antigua. Die farbigen Fassaden und der Hauptplatz verleihen dieser Stadt eine würdevolle Atmosphäre.

3 . Tag Antigua – Panajachel Besichtigung von Antigua, der ehemaligen kolonialen Hauptstadt Guatemalas mit seinen zahlreichen Kirchen, Klöstern und alten Innenhöfen. Im Anschluss geht es weiter zum Atitlán-See nach Panajachel. Fruchtbare Hügel und drei mächtige Vulkane verleihen diesem See und der Umgebung eine märchenhafte Atmosphäre. Geniessen Sie diese bei einem gemütlichen Abendspaziergang.

4 . Tag Atitlán-See Der heutige Tag beginnt mit einem Bootsausflug auf dem Atitlán-See. Sie besuchen zunächst das Dörfchen Santiago Atitlán, am Fusse der mächtigen Vulkane gelegen und Zentrum der Tzutujíl Maya. Als nächstes steht Antonio Palopó auf dem Programm. Der Ort ist vor allem für seine traditionelle Textilherstellung bekannt. Bis heute nutzen die Frauen hier den Hüft- Webstuhl. Im Anschluss Besuch des Dorfes Santa Catarina Palopó und Rückkehr nach Panajachel.

5 . Tag Chichicastenango – Quetzaltenango Heutiges Tagesziel ist der Hochlandmarkt von Chichicastenango. «Chichi» ist in zweierlei Hinsicht bedeutend: Zum einen als wichtigster überregionaler Markt des Landes, zum anderen werden hier noch heute vor-christliche, schamanische Rituale ausgeübt. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Bummel über den wohl schönsten und farbenprächtigsten Markt der Hochlandindianer. Im Anschluss Besichtigung der Kirche Santo Tomás und Weiterfahrt nach Quetzaltenango.

6 . Tag Quetzaltenango – Guatemala City Vormittags Besuch des Ortes Almolonga, bekannt für feine Webarbeiten und den grössten Gemüsemarkt Guatemalas. Durch tief gelegene Täler, vorbei am Vulkan Santa Maria, geht es weiter zum Markt in Francisco El Alto, der Hochburg für Textilien. Je nach Wochentag werden neben Kleidern auch Pferde, Rinder oder andere Tiere verkauft. Gegen Abend Rückfahrt nach Guatemala City.

7 . Tag Guatemala City – Flores Frühmorgens Flug nach Flores. Dort angekommen erwartet Sie ein ganz besonderes Highlight, der Besuch der sagenumwobenen Mayastätte Tikal inmitten des tropischen Regenwaldes. Dieses archäologische Juwel, zählt zu den beeindruckendsten Kultstätten der Maya überhaupt. Mitten im Dschungel Guatemalas ragen bis zu 60 m hohe Tempelanlagen gen Himmel. Am späten Nachmittag geht es zurück nach Guatemala City.

8 . Tag Flores – Livingston Aufbruch Richtung Süden. Auf dem Río Dulce fahren Sie flussabwärts und besuchen die Spanische Festung Fuerte San Felipe. Geniessen Sie auf der weiteren Fahrt die üppige Vegetation und Vielfalt exotischer Vögel, bevor Sie mit der Durchfahrt des Canyon Río Dulce ein weiteres beeindruckendes Naturspektakel erleben und Livingston erreichen.

9 . Tag Livingston – Copán Mit dem Boot geht es zunächst zurück nach Río Dulce. Auf dem Weg nach Copán in Honduras besuchen Sie die kleine archäologische Stätte Quiriguá, die inmitten einer riesigen Bananenplantage gelegen ist.

10 . Tag Copán In einem wunderschönen weiten Tal, umgeben von weitläufigen Tabakplantagen liegt die am besten erforschte Anlage der gesamten Mayawelt Copán. Diese ist vor allem bekannt für die künstlerische Vollkommenheit seiner Stelen, Tempel und Paläste.

11 . Tag Guatemala City – Vulkan Pacaya Am Vormittag Rückkehr nach Guatemala City. Unternehmen Sie am Nachmittag einen Ausflug zum Vulkan Pacaya (optional). Auf dem Weg dorthin passieren Sie Kaffee- und Pacaya-Plantagen. Der Aufstieg zum Kegel und Gipfel dauert ca. 2 Stunden

12 . Tag Guatemala City Transfer zum Flughafen.