Privatreise Höhepunkte Guatemalas ab Guatemala City

1 . Tag Guatemala City Individuelle Ankunft und Transfer ins Hotel.

2 . Tag Guatemala City - Antigua Am Morgen erwartet Sie Ihr Reiseleiter im Hotel für eine Stadtrundfahrt durch Guatemala City. Sie besichtigen unter anderem den Hauptplatz, den Palacio Nacional und die Kathedrale. Anschliessend ca. 45-minütige Fahrt durch das guatemaltekische Hochland nach Antigua. Die farbigen Fassaden und der Hauptplatz verleihen dieser Stadt eine würdevolle Atmosphäre.

3 . Tag Antigua - Panajachel Besichtigung von Antigua, der ehemaligen kolonialen Hauptstadt Guatemalas mit seinen zahlreichen Kirchen, Klöstern und alten Innenhöfen. Im Anschluss geht es weiter zum Atitlán-See nach Panajachel. Fruchtbare Hügel und drei mächtige Vulkane verleihen diesem See und der Umgebung eine märchenhafte Atmosphäre. Geniessen Sie diese bei einem gemütlichen Abendspaziergang.

4 . Tag Atitlán-See Der heutige Tag beginnt mit einem spannenden Bootsausflug auf dem malerischen Atitlán- See. Sie besuchen zunächst das charmante Dörfchen Santiago Atitlán, am Fusse der mächtigen Vulkane gelegen und Zentrum der Tzutujíl Maya-Kultur. Als nächstes steht Antonio Palopó auf dem abwechslungsreichen Programm. Der Ort ist vor allem für seine traditionelle Textilherstellung bekannt, die tief in der Geschichte verwurzelt ist. Bis heute nutzen die talentierten Frauen hier den traditionellen Hüft-Webstuhl, um wunderschöne Stoffe zu kreieren. Die Bewohner bestreiten ihren Lebensunterhalt weiterhin mit dem Anbau von Zwiebeln und aromatischem Anis. Im Anschluss besuchen Sie das malerische Dorf Santa Catarina Palopó und treten dann die Rückkehr nach Panajachel an, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

5 . Tag Chichicastenango - Quetzaltenango Das heutige Tagesziel ist der Hochlandmarkt von Chichicastenango. «Chichi», wie die Ortschaft von den Bewohnern auch genannt wird, ist in zweierlei Hinsicht bedeutend: Zum einen als wichtigster überregionaler Markt des Landes, zum anderen werden hier noch heute vor-christliche, schamanische Rituale ausgeübt. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Bummel über den wohl schönsten und farbenprächtigsten Markt der Hochlandindianer. Im Anschluss Besichtigung der Kirche Santo Tomás und Weiterfahrt zu Ihrer Unterkunft in Quetzaltenango.

6 . Tag Quetzaltenango - Guatemala City Vormittags Besuch des Ortes Almolonga, bekannt für feine Webarbeiten und den grössten Gemüsemarkt Guatemalas. Durch tief gelegene Täler, vorbei am Vulkan Santa Maria, geht es weiter zum Markt in Francisco El Alto, der Hochburg für Textilien. In jedem Winkel des Ortes findet man Händler, die von Socken, Schals, Pullover, Blusen bis hin zu Decken alles anbieten. Je nach Wochentag werden neben Kleidern auch Pferde, Rinder oder andere Tiere verkauft. Gegen Abend Rückfahrt nach Guatemala City.

7 . Tag Ausflug nach Flores Frühmorgens Flug nach Flores, die Hauptstadt des Regierungsbezirkes El Petén. Dort angekommen erwartet Sie ein ganz besonderes Highlight, der Besuch der sagenumwobenen Mayastätte Tikal inmitten des tropischen Regenwaldes. Dieses archäologische Juwel, zählt zu den beeindruckendsten Kultstätten der Maya überhaupt. Mitten im Dschungel Guatemalas ragen bis zu 60 m hohe Tempelanlagen gen Himmel. Nach einer umfassenden und sicher sehr eindrücklichen Führung geht es am späten Nachmittag zurück nach Guatemala City.

8 . Tag Guatemala City - Vulkan Pacaya Der Vormittag steht zur freien Verfügung. Unternehmen Sie einen Ausflug zum Vulkan Pacaya (optional), dem aktivsten Vulkan Guatemalas. Auf dem Weg dorthin passieren Sie Kaffee- und Pacaya-Plantagen. Wenn Wetter und vulkanische Aktivitäten es erlauben, gelangen Sie während einer zweistündigen Wanderung durch Eichen- und Pinienwälder und über frisches Lavageröll zum Kegel und bis zum Gipfel des Vulkans. Bei guter Sicht können Sie von hier aus sogar den Pazifik sehen. Anschliessend Rückfahrt nach Guatemala City und Transfer zum internationalen Flughafen.