Tausend Jahre lang im Verborgenen gelegen, sind die Ruinen von Tikal heute im Dschungel von Guatemala zu finden. Die Hochstätte der bekannten Maya gehört mittlerweile zum UNESCO Weltkulturerbe. Das Land bietet seinen Besuchern jedoch weitaus mehr als eine Epoche aus längst vergangenen Zeiten. Unsere Zentralamerika Spezialisten beraten Sie gerne.