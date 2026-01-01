Element Orlando Universal Boulevard
Orlando
Beschreibung
Lage
Das moderne Mitteklassehotel liegt ca. 10 Fahrminuten von den Universal Themenparks, Outlet Malls und dem Dezerland Vergnügungszentrum entfernt. Mehrere Restaurants und Bars befinden sich in der Umgebung.
Angebot
Zur Ausstattung gehören ein Frühstücksraum, eine Lounge, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, eine Wäscherei sowie ein Fahrradverleih.
Zimmer
Die 165 Zimmer sind modern mit Kitchenette, Mikrowelle, Mini-Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und gratis WLAN eingerichtet. Suiten mit einem separaten Schlafzimmer sind buchbar.
Preis auf Anfrage
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