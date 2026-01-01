Beschreibung

Lage Das moderne Mitteklassehotel liegt ca. 10 Fahrminuten von den Universal Themenparks, Outlet Malls und dem Dezerland Vergnügungszentrum entfernt. Mehrere Restaurants und Bars befinden sich in der Umgebung.

Angebot Zur Ausstattung gehören ein Frühstücksraum, eine Lounge, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, eine Wäscherei sowie ein Fahrradverleih.