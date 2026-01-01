Yotel New York
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Das Designhotel liegt zentral im Viertel Midtown West. Der Times Square sowie das Rockefeller Center sind zu Fuss gut erreichbar (Distanz ca. 1 km).
Angebot
Den Gästen stehen ein Terminal zum selbständigen Ein- und Auschecken, kostenloses WLAN, Fitnessraum, ein japanisches Restaurant sowie mehrere Lounges und Bars zur Verfügung. Das Hotel verfügt über New York's grösste Aussenterrasse mit Blick über die New Yorker Skyline. Die grösste Attraktion des Hotels ist jedoch der „Yobot“ dies ist ein Roboter, der die Wertsachen der Gäste verstaut und sie verwahrt.
Zimmer
Die 699 stylisch eingerichteten Zimmer mit futuristischem Design sind ausgestattet mit Monsundusche/WC, Föhn, Klimaanlage, kostenloses WLAN, Telefon, TV, IPod Anschlussstation.
Unsere Meinung
Das aussergewöhnliche, moderne Hotel wurde 2011 neu eröffnet und bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis
Preis auf Anfrage
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