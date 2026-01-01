Das Designhotel liegt zentral im Viertel Midtown West. Der Times Square sowie das Rockefeller Center sind zu Fuss gut erreichbar (Distanz ca. 1 km).

Den Gästen stehen ein Terminal zum selbständigen Ein- und Auschecken, kostenloses WLAN, Fitnessraum, ein japanisches Restaurant sowie mehrere Lounges und Bars zur Verfügung. Das Hotel verfügt über New York's grösste Aussenterrasse mit Blick über die New Yorker Skyline. Die grösste Attraktion des Hotels ist jedoch der „Yobot“ dies ist ein Roboter, der die Wertsachen der Gäste verstaut und sie verwahrt.