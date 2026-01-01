AC Hotel by Marriott New York Downtown
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Von diesem Hotel aus lassen sich die Sehenswürdigkeiten von Lower Manhattan wie Wall Street, die Brooklyn Bridge oder One World Trade Center bequem zu Fuss besichtigen. Die U-Bahnstation Wall Street ist in 5 Minuten erreichbar.
Angebot
Ein Frühstücksraum, eine Lounge sowie ein Fitnessraum gehören zum Angebot.
Zimmer
Die 274 Zimmer sind zweckmässig mit Holzböden, Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank und gratis WLAN eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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