Radio City Apartments
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Die Apartments liegen zentral in Manhattan. Zum Times Square sind es nur wenige Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und die U-Bahn Station befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
24h Rezeption, Businesscenter.
Einrichtung
110 Apartments mit Kitchenette (Mikrowelle, Kochplatten, Kühlschrank; nicht alle Studios haben Kitchenette), Wohnzimmer, Bad, Föhn, Klimaanlage, Telefon, Kabel-TV, Bügeleisen.
Preis auf Anfrage
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