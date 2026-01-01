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Radio City Apartments

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New York - Manhattan

Wohnungen und Studios für unkomplizierte Gäste an perfekter Lage.

Beschreibung

Lage
Die Apartments liegen zentral in Manhattan. Zum Times Square sind es nur wenige Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und die U-Bahn Station befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
24h Rezeption, Businesscenter.
Einrichtung
110 Apartments mit Kitchenette (Mikrowelle, Kochplatten, Kühlschrank; nicht alle Studios haben Kitchenette), Wohnzimmer, Bad, Föhn, Klimaanlage, Telefon, Kabel-TV, Bügeleisen.
Preis auf Anfrage

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