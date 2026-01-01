Old No. 77 Hotel & Chandlery
New Orleans
Beschreibung
Lage
In drei ehemaligen Lagerhäusern im Warehouse Arts District untergebracht, verfügt das Hotel über historischen Charme an zentraler Lage. Das French Quarter ist etwa 12 Gehminuten entfernt.
Angebot
Kunst ist ein wichtiger Aspekt des Boutique-Hotels. Sowohl die öffentlichen Bereiche als auch die Zimmer sind mit den Kollektionen lokaler Künstler dekoriert. Zu den Einrichtungen gehören ein Restaurant, eine Bar sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 167 Zimmer, welche mit Charme und künstlerischem Flair überzeugen. Die Zimmer sind mit hohen Decken und teilweise Backsteinmauern ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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