Beschreibung

Lage In drei ehemaligen Lagerhäusern im Warehouse Arts District untergebracht, verfügt das Hotel über historischen Charme an zentraler Lage. Das French Quarter ist etwa 12 Gehminuten entfernt.

Angebot Kunst ist ein wichtiger Aspekt des Boutique-Hotels. Sowohl die öffentlichen Bereiche als auch die Zimmer sind mit den Kollektionen lokaler Künstler dekoriert. Zu den Einrichtungen gehören ein Restaurant, eine Bar sowie ein Fitnesscenter.