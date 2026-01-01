Beschreibung

Lage An zentraler Lage in der Innenstadt von Knoxville gelegen, befindet sich das Hotel nur einen Block vom Market Square entfernt. Sowohl die Altstadt als auch den Tennessee River erreichen Sie in wenigen Gehminuten.

Angebot Hinter historischen Fassaden beheimatet das Boutique- Hotel ein Restaurant, welches sowohl bei Einheimischen als auch bei Reisenden beliebt ist. Zudem gibt es eine gemütliche Lobby- Bar sowie ein Bistro.