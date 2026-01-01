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The Oliver Hotel

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Knoxville

Die perfekte Lage beim Market Square sowie die gelungene Mischung aus Vintage und Moderne machen das Hotel zu einer guten Wahl für Reisende, die kleine, aber feine Unterkünfte schätzen.

Beschreibung

Lage
An zentraler Lage in der Innenstadt von Knoxville gelegen, befindet sich das Hotel nur einen Block vom Market Square entfernt. Sowohl die Altstadt als auch den Tennessee River erreichen Sie in wenigen Gehminuten.
Angebot
Hinter historischen Fassaden beheimatet das Boutique- Hotel ein Restaurant, welches sowohl bei Einheimischen als auch bei Reisenden beliebt ist. Zudem gibt es eine gemütliche Lobby- Bar sowie ein Bistro.
Zimmer
Die 28 in warmen Farben gehaltenen Zimmer verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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