The Dominick
New York City
Beschreibung
Lage
Im Trendviertel SoHo unweit der U-Bahnstation Spring Street gelegen. Eine Auswahl an Restaurants, Bars und Boutiquen befinden sich in der Umgebung.
Angebot
2 Restaurants, eine Cocktail-Bar, eine Lounge, ein Aussenpool mit Liegeterrasse, ein Fitnessraum, ein Spa mit Behandlungs- und Massageangebot gehören zum Hotel.
Zimmer
Die 245 Zimmer sind elegant eingerichtet mit Mikrowelle, Nespresso-Kaffeemaschine, Minibar und gratis WLAN. Suiten mit 1 oder 2 Schlafzimmern sind ebenfalls buchbar.
Preis auf Anfrage
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