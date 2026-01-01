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The Dominick

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New York City

Elegantes Luxushotel für hohe Ansprüche mit sehr guter Küche.

Beschreibung

Lage
Im Trendviertel SoHo unweit der U-Bahnstation Spring Street gelegen. Eine Auswahl an Restaurants, Bars und Boutiquen befinden sich in der Umgebung.
Angebot
2 Restaurants, eine Cocktail-Bar, eine Lounge, ein Aussenpool mit Liegeterrasse, ein Fitnessraum, ein Spa mit Behandlungs- und Massageangebot gehören zum Hotel.
Zimmer
Die 245 Zimmer sind elegant eingerichtet mit Mikrowelle, Nespresso-Kaffeemaschine, Minibar und gratis WLAN. Suiten mit 1 oder 2 Schlafzimmern sind ebenfalls buchbar.
Preis auf Anfrage

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