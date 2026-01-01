Beschreibung

Lage Im Trendviertel SoHo unweit der U-Bahnstation Spring Street gelegen. Eine Auswahl an Restaurants, Bars und Boutiquen befinden sich in der Umgebung.

Angebot 2 Restaurants, eine Cocktail-Bar, eine Lounge, ein Aussenpool mit Liegeterrasse, ein Fitnessraum, ein Spa mit Behandlungs- und Massageangebot gehören zum Hotel.