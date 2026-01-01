Marriott Marquis
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Dieses Hotel liegt direkt am lebhaften Times Square.
Angebot
Das Hotel besteht aus einem Restaurant im eindrucksvollen Atrium, einer Lounge mit Blick auf den Times Square, einem Fitnesscenter, einem Souvenirgeschäft und einem eigenen Theater.
Zimmer
Die 1966 Zimmer wurden 2022 renoviert und im klassisch- eleganten Stil mit Kaffee-/Teekocher und Mini-Kühlschrank ausgestattet. Zimmer mit direktem Blick auf den Times Square buchbar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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