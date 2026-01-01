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Marriott Marquis

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New York - Manhattan

Das eindrückliche Hotel bietet die zentralste Lage von Manhattan.

Beschreibung

Lage
Dieses Hotel liegt direkt am lebhaften Times Square.
Angebot
Das Hotel besteht aus einem Restaurant im eindrucksvollen Atrium, einer Lounge mit Blick auf den Times Square, einem Fitnesscenter, einem Souvenirgeschäft und einem eigenen Theater.
Zimmer
Die 1966 Zimmer wurden 2022 renoviert und im klassisch- eleganten Stil mit Kaffee-/Teekocher und Mini-Kühlschrank ausgestattet. Zimmer mit direktem Blick auf den Times Square buchbar. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage

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