Collective Governors Island Retreat
New York City
Beschreibung
Lage
Die 70 Hektar grosse, autofreie Insel Governors Island befindet sich im Dreieck von Brooklyn, Manhattan und der Freiheitsstatue. Per Fähre von Brooklyn oder Manhattan aus erreichbar.
Angebot
Mit Skyline-Blick auf Manhattan, ist die Unterkunft wie ein kleines Dorf gestaltet. Restaurant, gemütliche Lounge mit Aussenterrasse und traumhafter Aussicht, Happy Hour, Brettspiele und Fahrradverleih (gegen Gebühr), Spa, Sauna und Dampfbad.
Zimmer
Zur Unterkunft zählen Glamping-Zelte sowohl mit Privatbad als auch mit Gemeinschaftsbad und Sonnendecks. Des Weiteren gibt es verschiedene Suiten und Shelter.
Preis auf Anfrage
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