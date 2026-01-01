Beschreibung

Lage Die 70 Hektar grosse, autofreie Insel Governors Island befindet sich im Dreieck von Brooklyn, Manhattan und der Freiheitsstatue. Per Fähre von Brooklyn oder Manhattan aus erreichbar.

Angebot Mit Skyline-Blick auf Manhattan, ist die Unterkunft wie ein kleines Dorf gestaltet. Restaurant, gemütliche Lounge mit Aussenterrasse und traumhafter Aussicht, Happy Hour, Brettspiele und Fahrradverleih (gegen Gebühr), Spa, Sauna und Dampfbad.