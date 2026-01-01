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Sheraton Manhattan at Times Square

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New York - Manhattan

Komfortables Hotel an guter Lage nur wenig Schritte vom Times Square entfernt.

Beschreibung

Lage
Zwischen Times Square und Central Park, an der 7th Avenue gelegen. Beide Attraktionen sind zu Fuss bequem, in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Restaurant «Hudson Market Burger» bietet dem Gast einfache Amerikanische Küche. Auch ein Fitnesscenter steht zur Verfügung.
Zimmer
Die 1781 Zimmer sind mit Flachbild-TV, Safe, Radiowecker, Telefon Bügeleisen/-brett und Kaffeemaschine ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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