Sheraton Manhattan at Times Square
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Zwischen Times Square und Central Park, an der 7th Avenue gelegen. Beide Attraktionen sind zu Fuss bequem, in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Restaurant «Hudson Market Burger» bietet dem Gast einfache Amerikanische Küche. Auch ein Fitnesscenter steht zur Verfügung.
Zimmer
Die 1781 Zimmer sind mit Flachbild-TV, Safe, Radiowecker, Telefon Bügeleisen/-brett und Kaffeemaschine ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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