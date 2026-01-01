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Loews Regency New York Hotel

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New York - Manhattan

Das Erstklasshotel verbindet Eleganz mit Kreativität und besticht durch seine exklusive Lage.

Beschreibung

Lage
Die Unterkunft befindet sich unweit des Central Parks, an exklusiver Lage an der Park Avenue. Das Kaufhaus Bloomingdale’s ist in 5 Minuten zu Fuss erreichbar.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant mit Bar, einen Coffeeshop, einen Fitnessraum sowie einen Schönheitssalon.
Zimmer
Die 379 geräumigen Zimmer sind elegant eingerichtet und verfügen über Minibar und gratis WLAN. Kaffeekocher und Mini-Kühlschrank werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
Preis auf Anfrage

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