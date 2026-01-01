Mandarin Oriental New York
New York - Manhattan
Beschreibung
Lage
Das Luxushotel befindet sich an bevorzugter Lage, direkt beim Columbus Circle und Central Park. Das Lincoln Center for the Performing Arts befindet sich in Gehdistanz.
Angebot
Das Hotel bietet ein Restaurant, einen exklusiven Afternoon- Tea, ein Fitnesscenter, ein Hallenbad, ein Spa mit Behandlungs- und Massageangebot sowie einen Fahrradverleih.
Zimmer
Die 248 eleganten Zimmer mit raumhohen Fenstern bieten einen Blick auf den Hudson River oder Central Park und sind mit Minibar, Bademänteln sowie einer Yogamatte ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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