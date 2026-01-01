Beschreibung

Lage Das Luxushotel befindet sich an bevorzugter Lage, direkt beim Columbus Circle und Central Park. Das Lincoln Center for the Performing Arts befindet sich in Gehdistanz.

Angebot Das Hotel bietet ein Restaurant, einen exklusiven Afternoon- Tea, ein Fitnesscenter, ein Hallenbad, ein Spa mit Behandlungs- und Massageangebot sowie einen Fahrradverleih.