Crater Lake National Park

Wie der Name schon sagt, besteht der Crater Lake Nationalpark in erster Linie aus einem See, dem Crater Lake, welcher mit einer Tiefe von knapp 600 Metern der Tiefste der USA ist. Dieser befindet sich im Krater des Mount Mazama Vulkans, welcher vor knapp 8000 Jahren ausbrach, dann zusammenfiel, und so den Nationalpark geformt hat. Um den See herum befinden sich sanfte Hügel, immergrüne Wälder und natürlich schroffe Vulkangipfel. Erkunden Sie diese bemerkenswerte, kontrastreiche Landschaft auf einem der unzähligen Wanderwege und Sie werden mit atemberaubenden Eindrücken belohnt. Auch sollten Sie eine Bootsfahrt zur Wizard Island, dem Vulkankegel inmitten des Sees, unternehmen, was ein absolut unvergessliches Erlebnis ist. Unsere Spezialisten zeigen Ihnen gerne, wie Sie den Park am besten geniessen können.