Canyon de Chelly

Der Name des Canyons bedeutet so viel wie «Felscanyon» und er hat auch diese einzigartige, bunte Felsenlandschaft, welche das Bild des Parks bestimmt. Fruchtbare Erde und natürliche Wasserquellen sorgten dafür, dass der Canyon seit über 5000 Jahren durchgehend bewohnt ist. Felsmalereien und Überreste von Behausungen zeugen von der lebhaften Geschichte der Ureinwohner. Der Canyon kann zu Pferd, zu Fuss oder mit dem Geländewagen erforscht werden, allerdings ist dies nur mit einer Bewilligung und einem Guide möglich. Einzig auf dem ca. 5 Kilometer langen White House Trail darf ohne Begleitung und in Eigenregie gewandert werden. Auch auf den beiden Strassen, welche am Rande des Canyons entlangführen, dem North und South Rim Drive, hat man wunderbare Einblicke in den Canyon. Fragen Sie unsere Spezialisten nach den besten Aussichtspunkten und lohnenswertesten Stopps.