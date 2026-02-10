Nationalpark Wanderer ab Las Vegas

1 . Tag Las Vegas Anreise nach Las Vegas und individueller Transfer ins Hotel. 1 Nacht in Las Vegas.

2 . Tag Snow Canyon State Park Der Tag beginnt mit einem ersten Treffen der Reiseleitung. Danach Fahrt zur Virgin River Gorge, von wo Sie zum Colorado Plateau aufsteigen. Auf dem Weg dorthin geniessen Sie die spektakuläre Landschaft des Snow Canyon State Parks, wo Sie über versteinerte Sanddünen wandern. Nach Ankunft in St. George haben Sie Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. (Wanderzeit: ca. 2-3 Std., ca. 5 km). 2 Nächte in St. George.

3 . Tag Zion Nationalparks Der heutige Tag bietet die Möglichkeit, viele der berühmtesten Wanderungen des Westens zu erkunden, wie z. B. den Emerald Pools Loop, den River Walk to the Narrows, den Scouts Lookout und den Watchman Trail. Abhängig von der Verfügbarkeit der Genehmigung haben Sie auch die Möglichkeit, den berühmten Angel's Landing zu wandern. (Wanderzeit: 2-3 Stunden, ca. 5 km). 1 Nacht in Springdale.

4 . Tag Bryce Canyon Heute brechen Sie früh in Richtung Bryce Canyon Nationalpark für einen tollen Wandertag. Für viele ist der Bryce Canyon einer der schönsten Nationalparks der USA. Sie werden Zeit damit verbringen, einige dieser einzigartigen Wege zu wandern, während der Weg sich durch strahlend rote und rosa Steintürme schlängelt. Ein wunderschöner Kontrast zum blauen Himmel und den grünen Kiefern. Sie gehen durch ein riesiges Amphitheater mit seinen berühmten Steintürmen. (Wanderzeit: ca. 3 Stunden, ca. 5 km. 1 Nacht in Bryce Canyon.

5 . Tag Horseshoe Bend und Antelope Canyon Heute geht die Reise weiter nach Page in Arizona, wo Sie sich auf einen Besuch in Horseshoe Bend freuen können. Spazieren Sie um dieses Naturwunder herum, bei dem sich der Colorado River in einer engen, hufeisenförmigen Kurve um eine Sandsteinböschung schlängelt. Dieser ikonische Aussichtspunkt bietet einen atemberaubenden Blick auf das smaragdgrüne, grüne Wasser des Flusses, das einen Kontrast zum Red Rock Canyon bildet. Wir haben die Möglichkeit, den Antelope Canyon zu besuchen (optional ca. USD 100, je nach Verfügbarkeit). Am Abend können Sie es sich in Ihrer Unterkunft gemütlich machen und sich nach einem erholsamen Abend auf einen weiteren Erkundungstag freuen. (Wanderzeit: ca. 40 Minuten, ca. 1.5 km). 1 Nacht in Page.

6 . Tag Monument Valley Nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie das magische Monument Valley der Navajo Indianer. Riesige Türme aus rotem Stein ragen aus dem Tal und bieten fantastische Fotomotive. Seit Jahrzehnten wird diese Fläche als Kulisse für Hollywood-Filme genutzt. Eine unvergessliche Jeep-Tour durch das Tal, von den einheimischen Navajos geleitet, bei der unvergessliche Ausblicke auf das Ohr des Windes und Big Hogan auf Sie warten, ist empfehlenswert (ab USD 70, fakultativ). Am Nachmittag fahren Sie weiter zum Grand Canyon National Park und halten unterwegs an, um die malerische Aussicht zu geniessen. 2 Nächte in Grand Canyon Village.

7 . Tag Grand Canyon Nationalpark Heute verbringen Sie den Tag damit, den Grand Canyon zu erkunden, eines der berühmtesten Naturwunder der Welt. Der Grand Canyon ist 277 Meilen lang, bis zu 18 Meilen breit und über eine Meile tief und zeigt fast zwei Milliarden Jahre geologische Geschichte der Erde. Ihre Reiseleitung hat viele Empfehlungen für Sie, darunter einen Spaziergang in die Tiefen zum berühmten Plateau Point, der einen atemberaubenden Blick auf den Colorado River bietet. Alternativ können Sie entlang des abgelegenen West Rim spazieren, wo Sie ein ständig wechselndes, farbenfrohes Panorama der einzigartigen Felsformationen des Canyons geniessen können. Aufgrund der Parkbestimmungen sind alle Wanderungen im Grand Canyon National Park nur auf eigene Faust möglich.

8 . Tag Death Valley Am frühen Nachmittag brechen wir über die berühmte Route 66 nach Las Vegas auf. Unterwegs legen wir einige Stopps für Fotogelegenheiten ein, bevor wir unser nächstes Hotel erreichen, das sich direkt außerhalb des Eingangs zum Death Valley National Park befindet. 1 Nacht in der Nähe zum Death Valley.

9 . Tag Mammoth Lakes Im Death Valley sind die Temperaturen und Wetterbedingungen extrem und liegen im Sommer bei über 49 °C, ganz zu schweigen davon, dass es mit 282 Fuss unter dem Meeresspiegel den Rekord als niedrigster Punkt in Nordamerika hält. Heute erkunden Sie mit der Gruppe einzigartige Orte des Tal des Todes, darunter goldene Sanddünen, eine Vielzahl von Brackwassertümpeln und -quellen sowie die faszinierenden Felserosionsformationen von Zabriskie Point. Wenn die Temperaturen es zulassen, wandern Sie zu den Badlands, die eine zerklüftete, jenseitige Landschaft mit tief erodierten, farbenfrohen Felsformationen und steilen, geformten Schluchten bieten, die ein beeindruckend surreales und malerisches Erlebnis bieten. Im Anschluss fahren Sie entlang der Sierra Nevada Mountains in Kalifornien ins renommierte Skigebiet Mammoth Lakes. Saisonal abhängig für die Fahrt entweder über den Tioga Pass oder den Sonora Pass. (Wanderzeit: ca. 1-2 Stunden, ca. 4.5 km). 1 Nacht in Mammoth Lakes.

10 . Tag El Portal Am Morgen fahren Sie zuerst zum Mono Lake, einen der ältesten Seen der Erde, der für seine bizarre weiße Kalksteinformation "Tuffsteinturm" bekannt ist. Über Tuolumne Meadows, ein ruhiges Höhenparadies gelangen Sie in den Yosemite Nationalpark. Atemberaubende Ausblicke auf die Berglandschaft, kristallklare Seen und saftige Wiesen inmitten schroffer Granitgipfel erwarten Sie. Am Nachmittag folgt eine Wanderung im Nationalpark, bevor Sie den Abend im Herzen des Yosemite Valley verbringen. (Wanderzeit: ca. 2-3 Stunden, ca. 6 km). 2 Nächte in El Portal.

11 . Tag Yosemite Nationalpark Der Tag startet gemütlich mit einer Fahrt zum Glacier Point, dem beeindruckendsten Aussichtspunkt des Parks. Von hier aus bestaunen Sie sowohl das Tal als auch die beeindruckenden Wände des Half Dome. Vom Glacier Point aus werden drei sehr unterschiedliche Wanderungen angeboten, die sich in Länge, Schwierigkeitsgrad und Aussicht unterscheiden: Zwei dieser Wanderungen führen hinunter ins Tal, und eine ist eine Wanderung am Rand des Tals. Dies sind Einwegwanderungen und daher selbstgeführt. Geniessen Sie den Nachmittag im Park in Ihrem eigenen Tempo. Diejenigen, die den Half Dome besteigen möchten, können um 6 Uhr morgens aufbrechen, um sich in der Nähe des Gipfels herauszufordern. (Genehmigungen für die Wanderung auf den Gipfel des Half Dome sind sieben Tage die Woche erforderlich, wenn die Kabel oben sind. Genehmigungen für den Seilaufstieg oben sind schwer zu reservieren. (Wanderzeit je nach Route: 4-6 Stunden, ca. 11-16 km).

12 . Tag San Francisco Morgens erkunden Sie die fantastischen Sequoia- Mammutbäume in der Mariposa Grove auf einer entspannten Wanderung. Danach erreichen Sie über die Golden Gate-Brücke die Traumstadt San Francisco. 2 Nächte in San Francisco.

13 . Tag San Francisco Den letzten Tag der Reise verbringen Sie mit der Erkundung von San Francisco. Diese pulsierende Stadt ist bekannt für ihre ikonischen Wahrzeichen, vielfältigen Viertel und atemberaubenden Aussichten. Sie haben die Möglichkeit, die belebte Uferpromenade am Fisherman's Wharf zu erkunden, die Golden Gate Bridge zu bestaunen und durch die historischen Strassen von Chinatown zu schlendern. Kein Besuch ist komplett ohne eine Fahrt mit den berühmten Cable Cars, die eine einzigartige Möglichkeit bieten, die steilen Hügel und die atemberaubende Skyline der Stadt zu erleben. Von den kunstvollen Gassen des Mission District bis hin zur ruhigen Schönheit des Golden Gate Parks in San Francisco finden Sie in dieser fabelhaften Metropole mit Sicherheit viele verborgene Schätze.

14 . Tag Rück- / Weiterreise Ende der Rundreise. Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.