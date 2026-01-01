Beschreibung

Lage Das 2023 renovierte Hotel liegt ideal zwischen den Themenparks von Universal und Disney. SEALIFE, Madame Tussauds und der Orlando Starflyer sind bequem zu Fuss erreichbar. Der I-Ride Trolley hält direkt beim Hotel.

Angebot Ein Frühstücksraum, ein Kiosk, ein Aussenpool, ein Fitnessraum sowie ein Shuttle-Service zu bestimmten Zeiten zu den Walt Disney World Parks und Universal gehören zum Angebot.