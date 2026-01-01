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Sonesta ES Suites Orlando

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Orlando

Das Suitenhotel empfiehlt sich für Familien und unabhängige Gäste.

Beschreibung

Lage
Das 2023 renovierte Hotel liegt ideal zwischen den Themenparks von Universal und Disney. SEALIFE, Madame Tussauds und der Orlando Starflyer sind bequem zu Fuss erreichbar. Der I-Ride Trolley hält direkt beim Hotel.
Angebot
Ein Frühstücksraum, ein Kiosk, ein Aussenpool, ein Fitnessraum sowie ein Shuttle-Service zu bestimmten Zeiten zu den Walt Disney World Parks und Universal gehören zum Angebot.
Zimmer
Die 146 Suiten sind frisch und modern mit Holzböden eingerichtet und bieten eine Küche mit Mikrowelle, Kühlschrank, Kochherd, Geschirrspüler, Wohn-/Essbereich mit Sofabett sowie gratis WLAN. Auch Suiten mit 2 Schlafzimmern buchbar.
Preis auf Anfrage

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